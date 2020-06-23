Mahkemeden İmamoğlu'nun tazminat talebine ret

İmamoğlu'nun, Twitter hesabından TC kimlik numarasını paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram aleyhine açtığı 50 bin liralık manevi tazminat talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davalı Serkan Bayram'ın avukatı Köksal Yıldırım katılırken, davacı taraftan duruşmaya katılan olmadı.

Duruşmada söz alan avukat Yıldırım, davacı tarafın iddiasının TC. kimlik numarasının paylaşıldığı yönünde olduğunu belirterek, "Davacının mazbatası açık bir şekilde paylaşılmış, TC. Kimlik Numarası da açık bir şekilde görülmüştür. Karşı taraf da bu hususu kabul etti. Ayrıca mazbatanın fotoğrafla çekildiğine ilişkin haberler de dosyaya sunuldu" dedi.