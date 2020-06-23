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    Wushu Federasyonu'ndan usulsüzlük haberlerine yanıt: Derdiniz başörtüsü

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006231042307246-Wushu-federasyonundan-usulsuzluk-haberlerine-yanit-derdiniz-basortusu/

    Haklarındaki usulsüzlük haberlerine ilişkin açıklama yapan Türkiye Wushu Federasyonu, "Maksadınızı ve amacınızı biliyoruz. Derdiniz başörtüsü. Biz başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya karşımıza geçti" ifadelerini kullandı.

    Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz, kurallara aykırı olmasına rağmen Kungfu Şampiyonası’na hem hakem hem de sporcu olarak katıldı.

    Akyüz, annesinin de yer aldığı hakemlerin puanlarıyla şampiyon ilan edildi. Kurallara göre bir sporcu hakemlik görevi yaptıktan sonra bir yıl içinde herhangi bir turnuvaya katılamıyor. Katıldığı takdirde ise cezalandırılıyor.

    BirGün gazetesi'nin haberine göre, birçok turnuvada Akyüz’ün akrabasını ve yakınını görevlendirdiği öğrenilirken, federasyondan konuyla ilgili açıklama geldi.

    Wushunun bir 'aile sporu' olduğunu belirtilen açıklamada, "Wushu Kung Fu bir aile sporudur. Bir çok aile, Wushu Kung Fu sporunda, gerek sporcu, gerekse antrenör, hakem ve idareci olarak topyekûn aktif yer almaktadır. Wushu Kung Fu sporunda ülkemizi dünya şampiyonalarında ilk temsil eden en eski sporcu olan Abdurrahman Akyüz’ün ailesi olarak Akyüz ailesi bu ailelerden bir tanesidir. Fedakarlıklarıyla, cefakarlıklarıyla, üstün hizmetleri ve başarılarıyla Wushu Kung Fu sporunda, Türk ve Dünya sporunda Akyüz ailesi, dünya çapında öncü, örnek bir ailedir” denildi ve şöyle devam edildi:

    'Amaçları seçilmiş iktidarları gayrimeşru yöntemlerle devirip, menfaat imparatorluklarını dünya Siyonizmiyle işbirliği yaparak kurmak'

    "Türkiye’de ve dünyada belli bir güruhun, örgütlü olarak, kendilerine meslek edindikleri yalan, iftira, yapıştırma, karalama, yalanları birbirine yapıştırıp yalan kurguları ve senaryoları üretme son zamanların modası, alışkanlığı halini almış ve bir sektör olarak karşımızdadır. Bu pervasız örgütler bir menfaat yumağı olarak ta holdingleşmişlerdir. Gasp, şantaj, zimmet, dolandırıcılıktan sicili bulunan daha da vahimi aynı zamanda vatan satan, hain örgütün gönüllü militanı bu müptezeller, çeşitli farklı, siyasi, içtimai cenahların muzurlukta birleştikleri global bir çetedirler. Amaçları meşru seçilmiş iktidarları gayrimeşru yöntemlerle, darbelerle devirip, kendi menfaat imparatorluklarını dünya Siyonizmiyle işbirliği yaparak kurmaktır. Federasyonumuz ve tarafımızca bu seviyesiz kişiler muhatap alınmayarak, çok arzuladıkları adam yerine konulup, meşruiyet kazanmalarına fırsat verilmemiştir. Federasyon başkanı olarak bu yazıyı kaleme almam, zihinleri bulandırılmaya çalışılan, konulara vakıf olmayan milletimizin değerli fertlerinin bilmedikleri gerçekleri kendilerine en doğrusuyla göstermek amaçlıdır.”

    'Başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya karşımıza geçti'

    Federasyon açıklamanın sonunda Elif Akyüz’ün türbanlı olmasından dolayı bu haberlerin ‘kasıtlı’ olarak yapıldığını iddia ederek, "Sizin maksadınızı ve amacınızı biliyoruz. Derdiniz başörtüsü! Biz başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya karşımıza geçti. Bizi müsabakalarına almadılar. Fakat kızlarımız başörtüsündeki dik duruşu ve yaptığı spordaki üstünlüğü ile hepsinin ağzını açık bırakmıştır. Dünya şampiyonluğuna da Türkiye Şampiyonluğu'na da yakışan, insanlığa yakışan kızlarımızdır. Ülkemizin ve milletimizin gururları dünya yıldızları sporcularımız, ayrıca, üstün vasıflı saygın federasyon idarecilerimiz, federasyon birimlerimiz ve federasyon faaliyetlerimize karşı, örgütlü bir şekilde yalanlarla, algılarla yapılan haksız, çirkin saldırılar yapanların yanına kar kalmayacaktır. Bu böyle biline, kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Darbe, Siyonizm, Başörtüsü, Usulsüzlük, Kung Fu, BirGün Gazetesi, Abdurrahman Akyüz, Wushu Federasyonu
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