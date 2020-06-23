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    İstinaf mahkemesi Kaftancıoğlu'na verilen cezayı onadı

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    Türkiye
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    İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak', 'Kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından İstanbul 37 . Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı. 

    Habertürk'ten Arzu Kaya’nın haberine göre, 37. Ağır Ceza MAhkemesi’nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu. Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.

    Kaftancıoğlu'ndan ilk mesaj

    Kaftancıoğlu, hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.  Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikteyken paylaştığı fotoğrafına 'Her şey çok güzel olacak' ve '1 yıl önce bugün' etiketlerini ekledi. 

    İmamaoğlu ise Kaftancıoğlu'nun tweetini paylaşarak "23 Haziran, İstanbulluların adaletten yana tarihe bıraktıkları bir izdi. Hukuksuzluğa karşı mücadelemiz, adalet arayışımız hep sürecek. Her şey çok güzel olacak, çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. 

    ​'​AİHM'e karar gidecek bu dosya'

    Cumhuriyet'in aktardığına göre, Kaftancıoğlu'nun avukatı avukatı Ergün Özer karar hakkında "Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde temyiz edeceğiz. Ben bu kararın Yargıtay'dan bozulacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. 

    Aksi takdirde dosyayı AİHM'e kadar götüreceklerini belirten Özer şöyle konuştu: 

    "Hiçbir gerekçe gösterilmeden, ayrıntıya girilmeden, bin tane usulsüzlük, bin tane kanunsuz gerekçesiz karar oluşturuldu. Yargıtay'ın bu kararı esastan bozacağına inanıyorum ben. Oradan da bir şey çıkarsa AİHM'e karar gidecek bu dosya. 

    Canan Kaftancıoğlu bu karara şaşırmadı. Buradaki mahkeme de onun devamında istinaftaki dairenin böyle bir karar verebileceğini tahmin ediyorduk. Biraz önce konuştuk kendisiyle onun herhalde bir basın açıklaması yapması olasıdır. 

    Temyiz için 15 günlük bir süre var. Yargıtay'a temyiz başvurusunu yapacağız. Biz başından zaten bu yargılama süreci o kadar usulsüzlüklerle dolu, gerekçesiz bir karar verildi ki, bu talimatla yapılan yargılama süreci olduğu için şaşırmadık tabii ki."

    Ne Olmuştu?

    Kaftancıoğlu'nun, 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı davanın 3. duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi.

    Kaftancıoğlu'na örgüt propogandasından 1 yıl 6 ay, kamu görevlisine alenen hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 16 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

    Cezalara erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmadı. Mahkeme erteleme uygulanmamasına gerekçe olarak Kaftancıoğlu'nun tutum ve davranışlarını, pişman olmamasını ve şiir okumasını gösterdi.

    Etiketler:
    Hapis cezası, istinaf mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu
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