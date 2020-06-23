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    Fatih Mehmet Maçoğlu

    Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Koronavirüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavi gördüğü hastanenin başhekimliği tarafından yapılan açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maçoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla da durumuna ilişkin bilgi verdi.

    Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu sosyal medyadan sağlık durumunu paylaştı. Maçoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

    "Merhaba dostlar, durumumla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü beni arayıp, soran bir çok dostumuza, yoldaşımıza cevap veremedim. Bu süreçte dostlarımızın yanımızda olduğunu bilmek çok değerli. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere."

     

    Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve dün akşam itibarıyla Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

    Maçoğlu'nun testinin pozitif çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde belediye çalışanları ve halkın sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Belediye başkanımız ve emekçilerimizin sağlığı ile çalışmalarımızla ilgili belediyemiz aracılığıyla yapılan açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemelidir. Belediyemiz bu dönemde çöp toplama, hayvan rehabilitasyon merkezi, park ve bahçeler, itfaiye, ulaşım gibi temel hizmet alanlarını aksatmayacak şekilde, çalışmalarını minimum düzeyde sürdürecektir. Bu süreçte halkımızın sağlığını koruma adına belediyeye ziyaretler kabul edilmeyecektir."

    Açıklamada, vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulunularak, şunlar kaydedildi:

    "Özelde kronik rahatsızlığı olan ve belirli bir yaşın üzerinde bulunan kent sakinlerimizin sağlığını korumak amacıyla halkımızın bu süreçte sokağa ve kamusal alanlara mümkün olduğunca az çıkmasını, çıkmak zorunda kalınan durumlarda da muhakkak maske takılmasını ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini rica ediyoruz. Bu süreci halkımızla birlikte bilinç ve dayanışmayla en azami zararla aşacağımıza inanıyoruz."

    Temas eden kişiler evde karantinada

    Tedavisi devam eden Maçoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, belediye başkanlığı katının dezenfekte edildiği ve temaslı olduğu değerlendirilen iki belediye başkan yardımcısı ile başkanlık katında çalışan personelin evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

    Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, 22 Haziran'da Tunceli Devlet Hastanesine öksürük ve halsizlik şikayet ile başvuran Maçoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yatışı yapılarak tedavisine başlandığı anımsatıldı.

    Maçoğlu'nun sağlık durumun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

    "Hastamızın genel sağlık durumu iyi olup bilim kurulumuzun önerisi doğrultusunda Kovid-19 servisinde izleme ve tedavisi devam edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri temaslı tespiti için gerekli çalışmaları tamamlamış, karantina önlemleri alınmıştır. Hastamızın tedavi sürecinde sağlık durumu ile ilgili günlük bilgiler Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliğince kamuoyu ile paylaşılacaktır."

    Etiketler:
    Koronavirüs, Korona, Tunceli, Fatih Mehmet Maçoğlu
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