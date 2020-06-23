Eski YÖK Başkanı Özcan: FETÖ, ÖSYM’nin tüm sorularını çaldı

Gelecek Partisi’nden siyasete atılan ve partinin Eğitim Politikaları Başkanlığını yapan Eski Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan dün TV5’te Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler’in sunduğu Ankara Bürosu programına konuk oldu.

Kovid-19 salgınına rağmen YGS ve LGS sınavlarının yapılmasını eleştiren Özcan, “Hükümet paraya bel bağlayarak, ondan ümidini kesmeden sınavların yapılmasına karar verdi. Bence yanlıştı. Turizmden 10 milyar doları bulabilirsiniz ama eğer 3-5 çocuğu kaybetmeye değmez” dedi.

'Her ile bir üniversite' fikri yanlıştı'

Independent Türkçe'nin TV5'ten aktardığı habere göre, "Her ile üniversite açma fikri yanlıştı. Ben o dönem eleştirilerimi söyledim ama dinleyen yoktu” diyen Özcan, “Her ilde bir üniversite istemek kötü bir ideal değil ama pratik ve uygulanabilir değil. Cumhurbaşkanına birçok kez söylemişimdir; böyle sosyoekonomik durumu olmayan 3 ile, onların ortası bir yerde üniversite yapılmalı. Haydi, Şırnak'taki üniversiteye nasıl öğretim üyesi bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

'ÖSYM’nin kullandığı ve kullanmak için beklettiği bütün soruları aldılar'

Özcan, FETÖ mensuplarının sınav sorularını çalmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

”Savcı Şadan Sakınan geldi, benden dataların depolanması için ekstra hard disk istedi. 1 terabayt disk verdim. Geçti bir tane daha hard disk istedi. 'Hayırdır, ne yapacaksınız bu hard diski, sorular 10 megabayt tutmaz' dedim. Sakınan, ‘Biz geriye dönük arama yapacağız. Bütün sınavları alacağım’ dedi. 4 terabayt disk verdim, 5’inci hard diskte tamam dedim artık. Siz bütün soruları alıyorsunuz, bu çalınan sorularla alakalı değil dedim.

Ben bir daha hard disk vermeyince Zekeriya Öz beni aradı, ‘Hocam bu Türkiye için çok önemli bir mevzu’ dedi. Bende dedim ki, evet çok önemli ama bir türlü sonuç çıkmıyor. Zekeriya Öz, ‘Şadan Sakınan elinden geleni yapıyor, sizden hard disk istemiş siz olmaz demişsiniz’ dedi. Sonra öğrendim ki en baş FETÖ’cü Şadan Sakınan çıktı. Saflığımıza bak, bir terabayt hard diske dünyalar sığar. Bir sınav soruları 10 megabayt tutmaz. ÖSYM’nin kullandığı ve kullanmak için beklettiği bütün soruları aldılar”