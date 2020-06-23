İstanbul Valisi Yerlikaya: Sel nedeniyle Esenyurt'ta bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da çok nadir gerçekleşen 2 sel olayı yaşandığını belirten Yerlikaya, Esenyurt'ta bodrum katta yaşan vatandaşlarımızın evlerini su bastığını hatırlatarak "Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. AFAD olarak buralarda ve diğer yerlerde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu sağanak yağışlardan sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun" dedi.

Yerlikaya ayrıca, "Çatalca'da 2 kişi, Beylikdüzü'de 2 kişi ve Esenyurt'ta 4 vatandaşımız hastanelerde tedavi görüyor" diye konuştu.