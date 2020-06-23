İstanbul Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi’nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı.

Öte yandan su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta sel basan bodrum katta mahsur kalan vatandaşın kurtarılma anı kameralara yansıdı https://t.co/KiF61CjMRw pic.twitter.com/AwDXQLWE1I — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 23, 2020

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