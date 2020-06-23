İstanbul Çatalca'da korkutan hortum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da bugün beklenen yağış yaşandı. Sağanak yağışla birlikte kimi yerlerde hortum meydana geldi. Çatalca'da hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Çatalca'daki hortum böyle görüntülendi https://t.co/EfEYOMZsix pic.twitter.com/lEuIDC5zX6— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 23, 2020
Hortumun içinden geçti
Çatalca'da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi. Görüntülerde hortumu gören sürücü, 'eyvah eyvah' diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçiyor. Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalışıyor. Cep telefonu kaydı bu sırada sona eriyor.
Çatalca'da bir sürücü hortumun içinden geçti https://t.co/EfEYOMHQTX pic.twitter.com/INgt8wr750— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 23, 2020
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