Bakan Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Kurum, "Bakanlığımız aşırı yağıştan zarar gören ilçelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz" bilgisini verdi.
İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bakanlığımız aşırı yağıştan zarar gören ilçelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 23, 2020
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