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    İstanbul sağanak

    İstanbul Valiliği sağanak yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı

    © İHA /
    Türkiye
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    İstanbul Valiliği bugün kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, rüzgar ve hortumun bilançosunu açıkladı.

    İstanbul Valiliği'nin açıkladığı bilanço söyle:

    "İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen olaylar ve oluşan hasar bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

    Esenyurt ilçemizde yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiş, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.

    Yine 1272 sokaktaki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten, 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybetmiş, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir.

    Esenyurt ilçemizde evlerinde konaklayamayacaklar için Valiliğimizce konaklama imkanı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.

    Avcılar ilçemiz Yeşilkent Mahallesi'nde 2 konutta su baskını meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır.

    Bağcılar ilçemizde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir direk, park halindeki bir araçta kısmi hasara neden olmuştur.
    Bakırköy ilçemiz Demirkapı Sokakta meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahale yapılarak önlemler alınmıştır.

    Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi Duygun Sokakta bulunan evde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmış, 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır.

    Beşiktaş ilçemizde yoğun rüzgardan 20 civarındaki ağaçta hasar oluşmuş, 46 ayrı binada su baskını meydana gelmiş, olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.

    Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarında kısmı çökmeler meydana gelmiş, ilgili ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak yol ulaşıma açılmıştır.

    Büyükçekmece ilçemiz Ahmediye Mahallesinde 4 binanın çatısı hasar görmüş, 10 ağaç devrilmiştir. Yaralı ve can kaybı yaşanmamıştır.

    Çatalca ilçemizde bir binada mahsur kalan 1 yetişkin ve 1 çocuk yaralı olarak kurtarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevkleri sağlanmıştır. İlçemizde meydana gelen hortum nedeniyle Muratbey Mahallesindeki bir işyeri ve 15 konutta çatı hasarı tespit edilmiş, 41 binada su baskını nedeniyle maddi hasar meydana gelmiştir. Boş bulunan 1 belediye otobüsü zarar görmüş, 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Muratbey Gümrük Bölgesinde meydana gelen hortum nedeniyle bir TIR devrilmiş, karayolu ulaşıma açık olup, devrilen aracın kaldırılması çalışmaları devam etmektedir.
    Çekmeköy ilçemizde Şile Otoyolu Madenler alt geçit üzerinde asfaltın çökmesiyle geçici olarak trafiğe kapanan yol, gerekli müdahale sonrasında ulaşıma kontrollü olarak açılmıştır. İlçemiz Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye mahallelerinde 40, Soğukpınar, Kirazdere, Aydınlar ve Cumhuriyet mahallelerinde 13 binada kanalizasyon taşkını meydana gelmiş, ilgili kurumlarca gerekli müdahaleler yapılmıştır.
    Hortum
    © DHA /
    İstanbul Çatalca'da korkutan hortum


    Silivri ilçemiz Gümüşyaka Mahallesi Yalıköy Caddesindeki 10 binada sel baskını tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Toplam 72 binada kanalizasyon arızası tespit edilmiş olup, ilgili kurumların ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır.

    Şişli ilçemiz Kuştepe, Mecidiyekoy ve Teşvikiye mahallelerindeki bazı yol ve kaldırımlarda oluşan küçük çaplı çöküntülere ilgili kurumlarca müdahale edilerek gerekli önlemler alınmıştır. Merkez ve Teşvikiye mahallelerinde bazı ağaçların devrilmesi nedeniyle bir binanın çatısı ile iki aracın hasar gördüğü tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.

    Üsküdar ilçemiz Sultantepe Mahallesi Kurşunlu Medrese Sokağ'ında bir istinat duvarı kısmen çökmüş, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

     

    Etiketler:
    bilanço, Sağanak, Sel, Hortum
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