Tutuklu gazeteciler bugün hakim karşısına çıkıyor

Odatv yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile editör Hülya Kılınç; Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ile Aydın Keser, bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Pandemi koşullarında yaklaşık dört aydır tutuklu olan 6 gazeteciyle ilgili suçlama, Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yayımladıkları haber dayanıyor.

Hukukçular, gazetecilerin tutuklanmasıyla, tüm vatandaşların haber ve bilgi edinme hakkının çiğnendiğini belirtti. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise “İktidar şunu bilmeli ki gazetecilik sipariş üzerine yapılacak bir iş değildir” dedi.