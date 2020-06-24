THY’nin biletini yapay zeka satacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Önümüzdeki ay yapay zeka (AI) temelli chatbot’u hayata geçireceğiz. Yeni dijital dünyada bizden bilet almak için arayanlar, rezervasyon sistemlerimizde doğrudan AI ile sohbet ederek bilet almaya, rezervasyon değişikliği yapmaya başlayacaklar. Temmuzda bunun lansmanını sağlayacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilci ve yöneticilerini online olarak düzenlenen ‘Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi’nde bir araya getirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, konuşmasında dijitalleşmenin hava yolları için büyük önem taşıdığını belirterek, THY’nin rezervasyonlarda başlayan dönüşüme en erken katılan şirketlerden biri olduğunu söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre, hava yolu şirketlerinin müşteri ile doğrudan iletişim konusunda kendilerini geliştirdiğini anlatan Aycı, dijital optimizasyon ve dijital iş modeli dönüşümü konusunda hayli mesafe kat edildiğini söyledi.

Dijital iş modeli dönüşümüyle, şirketin iş yapış şekli ile ürün ve servislerine kadar her alandaki temel dönüşümün sağlandığını anlatan Aycı, “Biz de THY olarak seyahat planlamadan satış kanallarına, müşteri deneyimlerinden sadakat uygulamalarına kadar pek çok alanda dijital uygulamaları kullanarak rekabette avantaj sağlamaya çalışıyoruz rakiplerimize göre” dedi.

Plakadan yakalıyor

Toplantıda konuşan İGA CEO’su Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı’nda akıllı kameralarla pek çok noktayı takip ettiklerini kaydederek şu bilgileri verdi:

“Bugün engelli otoparkına park etmek Türkiye’de büyük bir problem. Biz bunu havalimanında çözdük. Akıllı kameralar park eden aracın plakasını polisin önüne düşürüyor. Polis de engelli aracı olmadığını görünce cezayı kesiyor. En büyük güvenlik sıkıntımız olan sahipsiz bagajlar, aynı şekilde bunu Video Analitik’le yakalıyoruz. Polis müdahale ediyor.”