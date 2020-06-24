Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu dile getiren Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını söyledi.
Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilişkin, "Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var" dedi.
'Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri'
Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz.
- 2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız.
- Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacağız.
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