Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını duyurdu. Ersoy, Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu dile getiren Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını söyledi.

Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilişkin, "Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var" dedi.

'Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri'

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: