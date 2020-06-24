Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e çağrı: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulunarak, "Lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin" dedi.

Edirne Cezaeevi’nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, adil yargılama talebiyle nisan ayından beri ölüm orucunda olan Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e seslenen Demirtaş, "Bütün siyasi değerlendirmeler bir yana, lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin. Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal yaşasınlar" ifadesini kullandı.