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    Sağlık Bakanlığı, sinema ve tiyatrolar için alınacak yeni önlemleri açıkladı

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1201)
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    Sağlık Bakanlığınca, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde biletleme işlemlerinin çevrimiçi ortamda yapılacağı, salon kapasitesinin yüzde 60'ı aşmayacağı, kulis ziyaretlerinin yapılmayacağı, salon klimalarının çalıştırılmayacağı belirtildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, ilkyardım eğitimlerinde, plazalarda, sözlü ve yazılı sınavlarda alınması gereken koronavirüs tedbirleri açıklandı. 

    Biletleme çevrimiçi ortamda yapılabilecek

    Buna göre, sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlerin girişine Kovid-19 önlemleri ile ilgili afişler asılacak. Girişlerde ve içeride el antiseptiği bulundurulacak. Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca çevrimiçi ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek.

    Çevrimiçi biletlerin etkinlik yerinin girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilecek. Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturularak, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulacak. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.

    Salon kapasitesi yüzde 60'ı aşmayacak

    Rehbere göre, girişlerde sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, izleyici alanlarının düzenlenmesi ve gösteri alanlarının boşaltılması konularında anonslar yapılacak. Birden fazla salon bulunan sinemalarda kalabalığı önlemek için seans başlangıç ve bitişleri ile film araları birbirinden farklı zamanlarda olacak şekilde planlanacak. Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlere maske takılarak girilecek, içeride de takılması sürdürülecek. 2 yaş üstü çocukların da kendilerine uygun maske takmaları sağlanacak. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.

    Kulis ziyareti olmayacak

    Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanacak. İzleyiciler alana girerken maske takacak ve gösterim süresince maskelerini çıkarmayacak. İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekilmeleri yasaklanacak, bu durum bilet satışı esnasında ilan edilecek, gösteri başlarken ve gösteri sonunda sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınılacak. Ortamların temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilecek. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. Salon klimaları ve vantilatörler kullanılmayacak.

    İlk yardım eğitimlerindeki önlemler

    Kovid-19 pandemi sürecinde ilk yardım eğitimlerinde yüz yüze eğitim etkinlikleri olabildiğince azaltılacak, kuramsal dersler çevrimiçi yapılacak. Kuramsal eğitimlerini çevrimiçi tamamlayan kursiyerler uygulama eğitimine alınacak. İlk yardım uygulamaları öncelikle videolar ile gösterilecek, gösterim sırasında tüm uygulama basamakları vurgulanacak, böylelikle maket üzerinde gösterim ve uygulama süreleri kısaltılacak.

    Eğitim merkezi girişinde her gün eğitmenler dâhil olmak üzere eğitim merkezinde çalışanlar ve kursiyerlerin ateş ölçümü yapılacak ve kayıt altına alınacak. Eğitim salonlarında kursiyer ve eğitmen sayısı en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlanacak. Eğitim salonlarında kursiyerlerin oturum planı sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde yapılacak. Maket başı uygulama sonrası maketler yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanacak. 

    Evraklar kişisel kalemle imzalanacak

    Rehbere göre, sözlü sınav ve mülakatlarda aday ve sınav görevlileri sınav süresince aynı ortamda bulunacakları için ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Kovid-19 olan, kesin Kovid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina sürecinde olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan kişiler sınavda/mülakatta görev almayacak.

    Sözlü sınav/mülakat kurulları ile görevlileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturacak. Sınav/mülakat evrakları imzalanırken kişisel kalem kullanılacak. Adaylar ve görevliler sınavın/mülakatın yapılacağı yere maske takarak girecek, sınav/mülakat salonunda ve sınav/mülakat süresince maske takmaya devam edecek. Adayların yakınları kalabalık oluşturmamak için sınav binasına alınmayacak.

    Sınav salonları havalandırılacak

    Yazılı sınavlarda ise ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan adaylar sınav girişinde görevlilere bilgi verecek. Telafisi olmayan sınavlarda bu belirtileri olan grup için ayrı salon oluşturularak sınava alınacak. Bu adaylar tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak. Sınava girecek adayların yakınları sınav binasına ve bahçesine alınmayacak. Sınava girişlerde kimlik kontrolü kimliklere dokunulmadan yapılacak. Sınav salonunda adaylar sosyal mesafe kuralına uyularak (en az 1 metre) oturtulacak. Sınav salonları pencereler açılarak sınav sırasında ve sonrasında havalandırılacak.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1201)
    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, ilk yardım, Koronavirüs, Mülakat, Sınav, Tiyatro, Sinema
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