Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in yargılanmasına devam edildi: Duruşma ertelendi

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından yargılandığı davada, mahkeme heyeti, dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya giden sanık Deniz Yücel katılmadı. Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

Cumhuriyet savcısı, esas ilişkin önceki celsede açıkladığı mütalaasında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, sanık ve avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verildiğini hatırlatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle savunma hazırlayamadılarsa yeniden süre verebileceğini söyledi.

Sanık avukatı Ok, hazır olduklarını belirterek, mahkeme heyetine 14 sayfalık yazılı savunma sundu.

Sözlü beyanda da bulunan avukat Ok, müvekkili hakkında eksik soruşturma yapıldığını, mütalaada Anayasa Mahkemesi kararının görmezden gelindiğ savundu.

Deniz Yücel’in dünyaya bakışı, mesleği ve haberleri nedeniyle yargılandığı savunan Ok, “Bu mütalaa hukuki değildir. Anayasa Mahkemesinin suç işlendiğine dair delil bulunmadığı kararına rağmen mütalaada suçun sabit olduğu bildirilmiştir. Müvekkilin Almanca yazılarının çevirilerinde hatalar vardır. Bunlar görmezden gelinmiştir. Cemil Bayık ile yapılan röportaj gazetecilik faaliyeti kapsamındadır" dedi.

Müvekkiline 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan da ceza verilmesi istendiğini kaydeden Ok, savunmasında şunları aktardı:

"Tahrik edilen halk kimdir? Türkiye halkı mı Almanya halkı mı? Türkiye’de gazetelerin çoğu Türkçe çıkıyor, müvekkil Almanca haber yapıyor. Yani Türkiye halkının tahrik edilmesi söz konusu değildir. Savcılık mütalaasında, müvekkilin bir yazısında 'Ermeni soykırımı' tabiri kullanmasına da değinilmiştir ancak bu söylem ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bütün bunlara rağmen ceza istenmesi hukuka aykırıdır, müvekkilin beraatini istiyoruz. Müvekkil hakkında 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararını kabul etmiyoruz."

Mahkeme heyeti, sanık avukatının yaptığı savunmaları dikkate alarak, dosyanın incelemeye alınmasına, duruşmanın 16 Temmuz’a ertelenmesine hükmetti.

Mütalaadan

Davanın 13 Şubat'ta yapılan duruşmasında Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanana esasa ilişkin mütalaada, sanık Deniz Yücel'in terör örgütü PKK ve örgüt mensuplarını övecek, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve bu yönteme başvurmayı teşvik edecek nitelikte eylemleri olduğu anlatılıyor.

Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, 'FETÖ/PDY propagandası yapmak' suçunun maddi unsurları oluşmadığı için bu suçtan beraatine karar verilmesi talep ediliyor.