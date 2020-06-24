Galatasaray Kulübü'nden, Arif Murat Kökbudak hakkında suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü'ne destek amaçlı kurulan Sarı- Kırmızı Platform Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Murat Kökbudak, üyesi olduğu Galatasaray Spor Kulübü'nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ve haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle savcılığa ihbar edildi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, Galatasaray Spor Kulübü, camiası içerisinde birlik ve beraberliği, dostluk ve dostluk çerçevesinde gelişecek olan iş ilişkilerini sağlama amacı güden Sarı- Kırmızı Platform Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Murat Kökbudak hakkında suç duyurusunda bulundu.

İş adamı Kökbudak'ın üyelerden kaydiye, aidat ve kart ücreti bedeli karşılığında 10 bin 310 lira aldığı, dosyaları öne almak için 2 bin - 30 bin lira arasında para talep ettiği ileri sürüldü. Konuya ilişkin ihbar dilekçesinde, Kökbudak'ın 'Dönemde üye olamayan şahısları bir sonraki dönemde kesinlikle üye yapacağız şeklinde oyaladığı da belirtildi.

Dilekçede ayrıca, "Üye başvuru formlarını alıp referanslar tarafından imzalanmış üyelik formu veriyormuş. Yaptığımız araştırmada bir iş adamından uçakta yolculuk ettiği esnada anlaşmış ve 20 bin lira para almış" şeklinde ifadeler yer aldı.

İş birlikçisi de varmış

Yönetici Kulüpte sicil uzmanı olarak çalışan Erol E. ile Arif Murat Kökbudak'ın iltisaklı olduğu ileri sürülen dilekçede daha öncede Erol E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Kulübe üye olmak isteyen kişilerden para talep eden ve sahte kimlik kartı oluşturup onları sattığı tespit edilen bu şahısla iş adamının irtisaklı olduğu iddia edilen dilekçede, Erol E. ile para transferi olduğu ve farklı tarihlerde ikilinin mailleştiğini kaydedildi.