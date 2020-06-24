Varank: SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçtiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen, ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçtiğini açıkladı.

Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün" dedi.