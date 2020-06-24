Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler nedeniyle dava açılacaksa iktidar mensuplarının davaları değişik sonuçlar doğurabilir

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweetler nedeniyle onanan 9 yıl 8 aylık hapis cezasını yorumlayan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, "Eğer gerçekten bu ülkede 6-7 yıl evvel atılmış tweetler nedeniyle dava açılacaksa, siyasal iktidara mensup kişilerle ilgili davaların pek çoğu değişik sonuçlarla ortaya çıkabilir" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Durakoğlu, dosyanın içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, "Eğer gerçekten bu ülkede 6-7 yıl evvel atılmış tweetler nedeniyle dava açılacaksa, öyle sanıyorum ki özellikle de siyasal iktidara mensup bulunan kişilerle ilgili olarak açılacak davaların pek çoğu değişik sonuçlarla ortaya çıkabilir" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Bugün 6-7 yıl önce atılan tweetler nedeniyle dava açılacaksa. Siyasal iktidara mensup kişilere açılacak davalar çok değişik sonuçlar doğurabilir...#TekeTek'te @fatihaltayli konuklar ile gündemi değerlendirdi. pic.twitter.com/v0qr2QrNul — Habertürk TV (@HaberturkTV) June 23, 2020

​AK Parti döneminde yaşanan 'çözüm süreci' ile 17-25 Aralık sürecini hatırlatan Durakoğlu, zaman aşımı tartışması bir yana böyle bir davanın açılabilmesi konusunda ortaya çıkabilecek tablonun farklı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Durakoğlu, "İfade hürriyeti bakımından Türkiye’de çok ciddi bir sıkıntı var. Özellikle de sosyal medyada bir ifadenin ortaya çıkması, bir ifadenin retweetlenmesi ya da beğenisi dahi bir süre sonra ifade hürriyetini biraz daha geriye götüren bir noktaya geliyor. Türkiye bu noktada çok ciddi bir sıkıntı çekiyor" dedi.

Kaftancıoğlu, geçen yıl eylül ayında 7 yıl önce attığı tweetlerden yargılandığı davada 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.