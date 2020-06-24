TBMM'de yeni koronavirüs tedbiri: Çay ocakları kapatıldı

TBMM’de Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona Kovid-19 tanısı konulmasının ardından yeni önlemler alındı.

Bu kapsamda, artık Meclis Ana Binası ve Halkla İlişkiler Binası’ndaki bütün çay ocakları kapalı olacak. Seyyar çaymatikler kurulacak ve buralarda tek kullanımlık karton bardaklarla çay servisi yapılacak. Genel Kurul iktidar ve muhalefet kulislerinde çay ocakları açık olacak ancak servis seyyar çaymatikler aracılığı ile yine tek kullanımlık karton bardaklar ile yapılacak.