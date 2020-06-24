Karamollaoğlu: 7-8 yıl önceki tweetleri cezai müeyyide için kullanırsanız iktidar partisinden ceza almayan kalmaz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Twitter paylaşımları nedeniyle verilen hapis cezasını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "7-8 yıl evvel atılan bu tweetleri cezai müeyyide için kullanırsanız, şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanları arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstinaf mahkemesinin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun bulmasına değinen Karamollaolu, şu değerlendirmede bulundu:

"Garip durumlar var, burada. Birinci gariplik tarih tam 23 Haziran'a denk geldi. Özelliği ne? Mahalli seçimlerde İstanbul'u iktidar partisinin büyük bir rakamla kaybetmiş olması. Sanki bunun rövanşı alınıyor gibi. Ama daha da garip olanı şu, 7-8 yıl evvel atılan bu tweetleri cezai müeyyide için kullanırsanız, şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanları arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz."

'Bugün iktidarda bulunanlar yarın muhalefete düşerlerse yürüyüş yapmaya ihtiyaç duyabilirler'

Karamollaoğlu, baro başkanlarınca yapılan 'Savunma Yürüyüşü'yle ilgili olarak şunları söyledi:

"Adalet herkese lazım, yürüyüş hakkı anayasal bir haktır. Bunun engellenmesi doğru değildi. Bugün iktidarda bulunanlar da yarın muhalefete düşerlerse yürüyüş yapmaya ihtiyaç duyabilirler. 'Avukatlara yeşil pasaport vereceğiz' diyen iktidarın aynı avukatları Ankara'ya sokmamaya çalışması ise siyasi bir çelişkidir. Bu iktidar artık yürüyüşe dahi tahammül edemez bir hale geldi. Burada çoklu baro tartışmalarına da değinmek istiyorum. Biz bu tartışmaları doğru bulmuyoruz. Burada bir kamplaşma meydana gelecekse, yandaş baro karşıt baro gibi durumlar ortaya çıkacaksa bizim bugüne kadar ısrarla üzerinde durduğumuz kutuplaşma burada meydana gelir."