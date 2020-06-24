Samsun'da 'maske takın' uyarısı yapan polise bıçaklı saldırı

Samsun'da sokakta maske takılması için uyaran polise bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde polis ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulunurken, anne-oğul oldukları öğrenilen 2 kişi ile polisler arasında gerginlik yaşandı.

Uyarılara rağmen maske takmayan gencin, bıçak çekip polislere saldırdığı ileri sürüldü.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da polislere yardım ederek olayların büyümesini önledi. Anne-oğul gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Samsun'a 20 Haziran'da maske takma zorunluluğu getirilmişti.