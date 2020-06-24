İmamoğlu: Burs verdiğimiz öğrenci sayısını 30 binden 75 bine çıkartmak istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27-28 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 30 öğrenciyle bir araya geldi. İmamoğlu, "İlk defa İBB olarak 30 bin gence biz burs verdik. Bunu 75 bine kadar çıkartmak istiyoruz" diyerek burs verecekleri öğrenci sayısını artırmayı planladıklarını duyurdu.

İmamoğlu, 27-28 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek 30 öğrenciyle, Florya’daki Başkanlık Konutu’nun bahçesinde bir araya geldi.

YKS'ye girecek genç arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. https://t.co/N90NEtZAGc — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 24, 2020

Bu hafta sonu sınava girecek öğrencilere, heyecanlı ama telaşsız olmaları konusunda tavsiyede bulunan İmamoğlu, "Bu, son değildir bir başlangıç halidir. Yarınlarda başka başlangıçlar da önünüze çıkacak. Ben öyle bakıyorum sürece. Başarılı oldum, başarısız oldum, birçok şey... Telaşa lütfen kapılmayın, daha bir sürü fırsatla karşılaşacaksınız hayatınız boyunca. Keşke böyle olmasa. ‘Keşke böyle olmasa’ sözü, sadece sizin bugün yaşadıklarınızla ilgili değil. Yani 30 yıldır aslında bu şikayetler hep var. Hep değişim beklentisi var. Belli dönemlerde ama müfredat ama sınav biçiminin değişiklikleri de ister istemez kafa karıştırıyor. Ama neticede önümüzde bu var, bunu aşacaksınız. İnşallah hepinizin gönlüne göre olsun. İnşallah çalıştığınız yerden sorular gelsin" dedi.

'Gönüllü gençler yaşı küçük öğrencilere ders versin' önerisi

İmamoğlu, öğrencilerin, işe alım süreçlerinden eğitime kadar birçok soruya yanıt verdi. Sorusu olmadığını, bir öneride bulunacağını belirten Onur Sezer adlı öğrenci ise şunları söyledi:

"Bu ülkeyle ilgili umutlarımızı yeşerttiğiniz için teşekkür ediyorum size. Bir önerim olacak üniversite ya da ortaokuldan liseye geçiş sınavlarıyla ilgili. Bu seneyi bitirdikten sonra elimizde boş kitaplarımız, kullanmadığımız defterlerimiz kalıyor. Belediye, bir platform oluştursa, biz bu kitaplarımızı, defterlerimizi oraya bağışlasak, belediye kendi belirlediği konularda bunları dağıtsa. Sonuçta imkanı olan var, olmayan var; özel ders alan var, alamayan var. Gönüllü olan gençlerin, yaşça küçük olanlara ders vermesini sağlayacak olmasının ben çok faydalı olacağını düşünüyorum, İstanbul’a ve ülkemize."

"Bu çağrınızı bir modele dönüştürelim"

Öneriye teşekkür ettiğini belirten İmamoğlu, "Çok sıcak ve değerli bir öneri. Buna müdürümüz, daire başkanımız mutlak baksınlar ve bu çağrınızı biz bir modele dönüştürelim. Gerçekten bir platform oluşturup, buradan hem teslim alan hem de teslim eden şekliyle bir dönüşümü sağlamış oluruz. Buna dönüş standartları oluşturulur. Arkadaşlarım notlarını alıyorlar. Ben, bu güzel önerinin vücuda bürünmesini de istiyorum çok hızlı bir şekilde; haberiniz olsun. Zira, özellikle eğitim yaşamında gençlerin desteklenmesini çok önemsiyorum" dedi. İstanbul’un bir gençlik kenti olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "18-30 yaş arası bir grup, İstanbul’da çok büyük bir nüfus. Dolayısıyla okuyan gençliğin bu şehirde rahat etmesini istiyorum. 1 milyonun üzerinde sadece üniversite gençliği var İstanbul’da" diye konuştu.

"Burs sayısını 75 bin kişiye çıkartmak istiyoruz"

"Gençlerin işine yarar bir atmosfer oluşturabilmemiz için, bütün bu imkanların gençlere dönük olması lazım" ifadelerini kullanan İmamoğlu, öğrencilerle yeni bir müjdesini paylaştı:

"Onun için ilk defa İBB olarak, 30 bin gence biz burs verdik. Bunu artırmak istiyoruz. 75 bine kadar bunu çıkartmak istiyoruz. Bizim nüfusumuza kayıtlı olan, başka bir şehirde de okusa fark etmez, gençlerimize bu imkanı sağlıyoruz. Türkiye’de öğrencilere dönük en ucuz ulaşım imkanı İstanbul’da; 50 lira. Biz, sadece öğrenci değil, aynı zamanda üniversiteyi kazanmayan öğrencilere de belli bir süreye kadar bu karttan faydalanma imkanını da ekledik. Bunun gibi birçok konu var gençleri önceleyen. Bu hassas düşünceyi de bu kulvara eklemiş olmak bizi memnun etti. Teşekkür ederim."