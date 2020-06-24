Koca: Yeni kısıtlama düşünmüyoruz

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Mevcut durum korunması gereken büyük bir kazanımdır. Özlediğimiz ne varsa tek tek geri döneceğiz.

- Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz. Haziran ayının 3 haftasını geride bıraktık. Başlattığımız normalleşme süreci yakında 1 ayını dolduracak. Zor dönemi aştığımız konusunda iyimserlik içerisindeyiz. Önümüzdeki günler aydınlık olacaktır.

- Ağız ve burun yoluyla bulaşan virüs maske kullanmayı zorunlu kılıyor. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Herkesi bu kurala uymaya davet ediyorum.

- Sonbaharda dünyadaki risk beklentisi bizi tedbirlerin sürekliliği konusunda uyarıyor.

- Virüsün yayılma gücünde azalma olmamıştır. Yaz aylarında virüsün yayılma hızında azalma olmadı . Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur. Bu tedbir, etkileşim halinde olan kişilerin tamamı tarafından alınmalıdır. Bir ortamda 3 kişi maske takıyor ama bir kişi takmıyorsa, hepimiz risk alıyoruz demektir.

- Daha önce yoğun bakımda yüzde 53 oranında hastamızı kaybederken şu an bu oran yüzde 2'lere kadar düşmüştür. Eskiye göre virüsün etkisinin düştüğü anlamında değil, tedaviyle ve erken dönem yaklaşımla sonuç alıyoruz.

- Büyüklerimiz virüse karşı hala risk gurubunda.

- Bu yıl hekim olmak isteyenlerin sayısı her zamankinden fazla.

- Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerçekler yarın da büyüyebilir. Sınavın, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir.

- Bugünkü vefat sayısı 24, vaka sayısı 1492

Soru - Cevap

- (İkinci dalga yaşanıyor mu? ) İkinci dalgayı yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Birinci dalgalanın etkilerini görüyoruz. Koronavirüs vakalarındaki yaş ortalaması 41'den 32'ye düştü

- PCR ve Antikor testleri kapsamında toplam 153 bin kişi taranacak. An itibariyle 118 bin kişi testlere tabi tutulmuştur. Pozitif bulduğumuz oran 1000'de 2.8'dir. Oldukça düşük bir rakamdır. Toplumun bağışıklığı yüzde 1'in altındadır.

- (Gelecek dönemde önlem alınacak mı?) Önümüzdeki dönemde herhangi bir kısıtlamayı gündemimize almadık.

- (Aşı çalışmalarında son durum ne?) Türkiye'de aşı çalışmaları noktasında 4 tane hayvan çalışması başlamıştır. Hayvan çalışmalarının tamamlanması sonrası klinik çalışma dönemine geçilecektir. Hayvanlarla çalışmada sonuçlar iyi gitmektedir. Kovid-19 tedavisinde kullanılacak aşıyla ilgili) 4-6 aydan önce aşıyla ilgili somut bir gelişmenin olacağı görünmüyor. Rusya ve Çin'le klinik çalışmayı birlikte yapma noktasında genel bir yaklaşım içindeyiz. Rusya ile daha ilerideyiz.

- Vaka sayıları beklentimizden daha fazladır. Temel vaka sayısındaki artış tedbirlere uyma noktasında rehavetin olmuş olmasıdır. Yeni normal, kontrollü sosyal hayat döneminde bir çok kişi eskiye dönme algısında. Bu algı devre dışı kalmalıdır.

- (Kurban Bayramında önlem alınacak mı?) Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olmasıyla ilgili bir konu gündeme gelmedi. Henüz zaman var. Önümüzdeki haftalarda vakaların seyri belirleyici olacak.

- (İl bazlı vaka sayıları açıklanacak mı?) Vaka sayıların il bazında açıklanmasında sorun yok. Özellikle turistik bölgelerimizin vaka sayılarını önümüzdeki günlerde açıklamış olacağız.

Ayrıntılar geliyor...