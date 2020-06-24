Türkiye'de koronavirüsten 24 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 1492

Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki verileri paylaştı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından da duyurduğu tabloya göre; son 24 saatte 53 bin 486 test yapıldı, 1492 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirirken, 1386 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam vefat sayısı 5 bin 25, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234 oldu.

'Tedbir dışında seçeneğimiz yok'

Bakan Koca, tablodaki verilere ilişkin, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10 bin fazla olsa da sonuç, hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz, tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok" dedi.

Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/C9PFsZ4CH7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 24, 2020

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