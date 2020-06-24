Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 24, 2020

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