İstanbul'a 5 bin yeni sarı taksi plakası teklifi UKOME gündemine geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'a ilave 5 bin taksiyi de içeren teklifini yarın Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) getirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Taksi emekçileri dahil tüm İstanbullular bir dünya şehrine yakışan hizmet istiyorlar. Mevcut düzen bir kaç yüz kişiyi mutlu ederken, milyonlar yıllardır mağdur. İstanbul’a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz. pic.twitter.com/G20ybJQWFs — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 24, 2020

İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 5 bin yeni taksiyi 3 vardiya halinde çeşitli prensiplerle taksileri çalıştıracaklarını ve araçlarda İstanbulkart kullanılacağını bildirmişti.

UKOME'de taksi taşımacılığının düzenlenmesi, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi, taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi, Silivri, Çatalca, Şile'deki "M" seri plakalı taksilerin "T" seri plakalı taksi kapsamında değerlendirilmesi, turistik İstanbulkart düzenlenmesi gibi teklifler gündeme gelecek.

Resmi Gazete'de 19 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliği sonrası UKOME'lerdeki belediye temsilci sayısı 11 olurken toplam üye sayısı ise 27 olarak belirlenmişti.