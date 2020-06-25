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    Yeni yasa hazırlığı: Gece alkol satana 320 bin lira ceza

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006251042321461-yeni-yasa-hazirligi-gece-alkol-satana-320-bin-lira-ceza/

    Gece saat 22:00’den sonra alkol satan bakkal ve bayilere 320 bin liraya kadar para cezası kesileceği, 3 kez ceza yiyen esnafın alkol satma ruhsatının elinden alınacağını belirtildi.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile bir grup AK Partili vekilin hazırladığı yasa teklifine göre, gece saat 22:00 ila sabah saat 06:00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapan iş yerlerine 65 bin lira ila 320 bin lira arasında değişen tutarlarda para cezası kesilecek.

    Halen bu yasağı çiğneyen iş yerlerine 20 bin lira ila 120 bin lira arasında ceza kesilmesi öngörülmekle birlikte cezalar genellikle 20 bin ila 40 bin aralığında gerçekleşiyor.

    Teklife göre ayrıca bu yasağı 5 yıl içerisinde 3 kez işleyen iş yerlerinin tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış ruhsatları iptal edilecek. Satış belgesi iptal edilen iş yerlerine 2 yıl boyunca yeni belge de verilmeyecek.

    Etil alkole 100 bin lira ceza

    Düzenlemeye göre, rakı ve viski gibi içkilerin yapımında kullanılan etil alkolü satışa sunan ya da satan işletmelere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek. Aynı şekilde kaçak tütün satanlar da cezalandırılacak.

    Torba teklife göre, halkın hayatını ve sağlığını tehlikeye atacak şekilde gıda maddesi üreten veya ithal edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası kesilecek. Bu suçu 3 kez işleyenlere 10 yıla kadar gıda üretme yasağı getirilecek.

    Teklifle sigaralarda kullanılan yerli tütün oranının 2025 yılına kadar yüzde 30'a çıkarılması da zorunlu hale geliyor.

    Etiketler:
    Bakkal, Alkollü içki, Türkiye, Para cezası, Ruhsat iptali, ruhsat, Etil Alkol, Tütün, Alkol, Metin Yavuz, AK Parti, Sözcü gazetesi, Erdoğan Süzer
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