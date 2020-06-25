Kayıt
12:00 25 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Bodrum'da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor

    Turizm sektöründe zamlar tartışma konusu: Deniz içinde locanın bedeli 3 bin TL

    © İHA / EREN AYHAN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 19
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104215/27/1042152725_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_2b5f1946f3c369d63fbacc1ee842d409.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006251042321796-turizm-sektorunde-zamlar-tartisma-konusu-deniz-icinde-locanin-bedeli-3-bin-tl/

    Temmuz ayından itibaren iç turizmde hareketliliğin artacağı belirtilirken, tatil yerlerindeki fiyat artışları ise tartışılmaya devam ediyor. Bodrum'da bir otelde deniz içinde localı bir tatilin ise diğer harcamalarla birlikte günlük 3 bin TL'ye ulaştığı hesaplandı.

    Henüz koronavirüs nedeniyle turizm hareketi tam olarak istenilen seviyeye gelmese de özellikle temmuzdan itibaren iç turizmde hareketliliğin artacağı belirtiliyor. Sahillere giden sayısı geçmiş yıllara göre bu yıl biraz daha az görünüyor. Her ne kadar sayı düşük olsa da her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren lüks plajlar ve otellerdeki yüksek fiyatlar, yeniden gündem olmaya başladı. Dün Bodrum’da faaliyet gösteren çok ünlü bir otel markasının Blue Beach isimli plajında 1.5 porsiyon döner için yaklaşık 350 TL, bir fincan Türk kahvesi için de yaklaşık 50 TL ücret alındığı ortaya çıktı.

    Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, birçok plaj sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek için şezlong sayılarını düşürürken, konaklama yapmadan plaj kullanımı için dışarıdan müşteri alan otellerin büyük bir kısmı da bu uygulamalarına son verdi. Geçen yıla göre hem az sayıda müşteri alınması hem de gidilecek plaj sayısının düşmesiyle birlikte fiyatlarda bir miktar yükseliş yaşandı.

    550 TL harcama yapılması gerekiyor

    Bodrum’da bulunan Maçakızı plajında girişte herhangi bir ücret alınmazken, orada denize girmek isteyenlerin günlük kişi başı 550 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Telefonla ulaştığımız plaj yetkilileri pizza, pide, hamburger gibi ürünler için istenilen ücretin 100 ile 135 TL seviyelerinde olduğunu söylerken, açık büfeden yararlanmak isteyenlerin kişi başı 350 TL ödemesi gerektiğini ifade etti.

    Giriş 400 TL lahmacun 100 TL

    Alaçatı’da bulunan Biblos Resort Alaçatı isimli otelin plajından ise günlük olarak yararlanılabiliyor. Eğer otelde konaklamayacak ve sadece plajı kullanacaksanız ödemeniz gereken kişi başı ücret 400 TL. Bu fiyata şezlong, şemsiye ve havlu dahil. Ayrıca bir tane de kokteyl veriliyor. Eğer otelin yeme-içme imkanlarından yararlanılacaksa lahmacun için 100 TL, pide için 100-120 TL, hamburgerler için ise 90 ile 100 TL arasında ücret talep ediliyor.

    Yemek+plaj 350 TL'yi aşıyor

    Bodrum’daki Kuum Beach'te giriş için istenilen ücret kişi başı 200 TL. Giriş ücretine havlu, şezlong ve şemsiye dahil. Herhangi bir harcama limitinin olmadığı plajda ana yemekler için kişi başı ortalama 70-120 TL isteniyor. Pizza fiyatları ise 65 ile 90 TL arasında değişiyor. Bir günlük plaj kullanımı bir öğlen yemeği için ödenmesi gereken ücret bir kişi için 350 TL’yi aşıyor.

    Giriş 300 TL, harcama ekstra

    Bodrum'da faaliyet gösteren Swissotel Resort Bodrum Beach için belirlenen giriş ücreti ise 300 TL. Burada 175 TL giriş ücreti olarak alınırken, kalan 125 TL’nin plajda yemek ya da içecek için kullanıldığı ifade ediliyor. Bunların dışında yapılacak tüm harcamalar ekstra olarak ödeniyor.

    Plajda ızgara 90-120 TL

    Bodrum'daki Xuma Beach'te ise, giriş ücreti olarak 150 TL alınıyor. İçerideki diğer tüm harcamalar ekstra olarak ödeniyor. Ortalama ızgara fiyatları 90-120 TL arasında değişiyor. Eğer salatalar tercih edilirse gözden çıkarılması gereken rakam 30-50 TL. Pide fiyatları ise özelliklerine göre 50-100 TL arasında ücret isteniyor.

    1500'den 3 bin TL'ye çıkacak

    Bodrum'daki Miya Beach için giriş ücreti 100 TL olarak belirlenmiş. Ancak 1 Temmuz’dan itibaren fiyatlar değişecek. Eğer iskelede yataklı şezlong isterseniz 350 TL ücret talep ediliyor. Şu anda deniz içinde 6 kişilik bir locanın fiyatı 1500 TL civarında. Eğer 1 Temmuz’dan sonra bu locadan yararlanmak isterseniz 6 kişi için ödemeniz gereken ücret 3 bin TL olacak. Pizza, pide ve hamburger fiyatları da 70 ile 150 TL arasında değişiyor.

    Çeşme'de giriş ücreti 150 TL

    Çeşme'deki Before Sunset Beach fiyatlarını incelediğimiz diğer bir mekan oldu. Giriş ücreti olarak 150 TL talep ediliyor. Pide fiyatları 60-80 TL arasında, bonfile ise 130 TL’den müşteriye sunuluyor. Giriş ücretine şezlong, şemsiye ve havlu dahil olurken, plajdaki diğer tüm harcamalar için ayrı ücret ödeniyor.

    Etiketler:
    Ücret, menü, Yemek, Döner, Fiyat, açıklama, Kovid-19, Koronavirüs, Turizm, Bodrum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Namaz – cami - cemaatle namaz kılmak – koronavirüs
    3 ay sonra cemaatle ilk sabah namazı kılındı
    Karikatür
    Macron NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtını buldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet