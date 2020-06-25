Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü: İzole bölümde tedavisi süren Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Maçoğlu'nun tedavisine hastanenin Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş servisinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu ilk yatışına göre daha iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak salgın süresince maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.