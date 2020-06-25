Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti: Sopayla dövüp bıçakladılar

Konya'da 40 yaşındaki Derviş Bakım, parkta yüksek sesle telefon konuşması yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişi ve arkadaşları tarafından sopayla dövülüp bıçaklandı. Ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Mengene mahallesindeki Mengene Parkı'nda gece saat 03.00 sıralarında halı yıkama işiyle uğraştığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası 40 yaşındaki Derviş Bakım, parkta bulunan seyyar köftecide otururken cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, yüksek sesle konuştuğunu ileri sürerek Bakım ile tartışmaya başladı.

Şüpheli, tartışmanın ardından parktan ayrılıp kısa süre sonra yanına arkadaşlarını da alarak tekrar geldi.

Bakım'ı bir süre kovalayan şüpheliler, yakaladıktan sonra sopayla dövüp kalça ve bacak bölgelerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Bakım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bakım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.