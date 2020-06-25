Yavaş: Ankara'da arıtılmayan suyu İstanbul içti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki su ihtiyacı ve altyapı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda bu işler için ayrılan paraların ANKA Park’a harcandığını söyledi ve "Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor. Kendisine bu parayı nerede kullanacağımıza dair bilgi de verdim ama birileri devreye girdi ve reddedildi" dedi.