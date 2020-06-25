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    Mansur Yavaş

    Yavaş: Ankara'da arıtılmayan suyu İstanbul içti

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    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki su ihtiyacı ve altyapı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda bu işler için ayrılan paraların ANKA Park’a harcandığını söyledi ve "Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor. Kendisine bu parayı nerede kullanacağımıza dair bilgi de verdim ama birileri devreye girdi ve reddedildi" dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki su arıtma ve altyapı çalışmaları için ayrılan paraların ANKA Park’a harcandığını söyledi.

    Haber Global televizyonu yayınına telefonla bağlanan Yavaş, “Tartışma Ankara’daki atık suların ayrılması, her yeri su basıyor. Polatlı’ya verilecek su, şu andaki Aydınlık hattı acil olarak değişmesi lazım. Patlarsa Ankara’nın 3’te biri susuz kalacak. Bizden önceki yönetim asil görevlerini yapmak varken 750 milyon doları ANKA Parkı olmak üzere gereksiz bir sürü yatırım yapıldı. Gerçekten yapılan yatırımlar yapılmamış. Bu insan sağlığını etkileyen bir durum” dedi.

    'Cumhurbaşkanı bu sudan içiyor'

    Yavaş, Ankara’da arıtılmayan suların İstanbul’daki baraja aktığını belirterek şunları söyledi:

    • "Sayın Cumhurbaşkanı bu sudan içiyor. 3 yıl müddetle Ankara’dan tam arıtılmadığı için İstanbul’un Anadolu Yakası kokmuş su içti. Bir belediye başkanı olarak ben gelir gelmez öncelikle insan sağlığını düşünen yatırımlar yapmak durumundayım. İlk olarak göreve geldiğimde ASKİ’den kredi istedik. Komisyonda kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanı’na bu parayı nerede kullanacağımıza dair bilgi de verdim. Birileri devreye girdi ve aynı komisyonda bu konu reddedildi. Ben tekrar Meclis’e gittim. Ben bu konuyu proje olarak değil, onların yapmadığı işleri yapmak için istedim. Mahkemeye gittim. Mahkeme kararı incelendiği zaman Çevre Bakanlığı Ankara’da 16 tane taşkın riski olduğunu ve insanların öleceğini yazmış. 2021’e kadar yapılması gereken yazı var. 2010 yılında ‘acilen kapasiteyi büyütün’ diye yazılmış. Biz yapılmayan işler yapılsın diye uğraşıyoruz. Yine Ankara’da insanların çile çektiği İstasyon Caddesi için kredi istedik. MHP tümüyle reddetti."
    Etiketler:
    Arıtma tesisi, su, açıklama, Mansur Yavaş, ASKİ, Ankara
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