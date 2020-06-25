Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Özalp olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

#DEPREM: Van’ın Özalp ilçesinde saat 13.03’te 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 25, 2020

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Deprem 6.9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor" diye konuştu.