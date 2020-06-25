Antalya'da tarihi binayı ateşe veren zanlı: Yakmadan duramıyorum

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan mahallesindeki 3 katlı tarihi ahşap binada pazar günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Güçlükle söndürülen yangının ardından soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki onlarca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve yangını çıkaranın Serdar Urgan olduğunu belirledi.

Urgan'ın binaya girdikten kısa süre sonra çıktığı ve ardından yayılan dumanı bir süze izleyip bölgeden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

'Yangın çıkarmak' suçundan 10 kaydı var

Gözaltına alınan Urgan'ın, 'yangın çıkarmak' suçundan 10 kaydının olduğu tespit edildi. Urgan'ın polise verdiği ifadesinde, "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?” dediği ortaya çıktı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Urgan, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

''Ateş çıkarmak ruhsal hastalık semptomu'

DHA'ya konuşan Psikiyatri Uzmanı Dr. Tahsin Etli, yangın ve ateş çıkarmanın ruhsal hastalık semptomu olduğunu ifaderek ederek, şunları söyledi:

"Piromani ‘dürtü kontrol bozukluğu’ olarak adlandırılan psikolojik bir hastalık. Halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak biliniyor. Piromani hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık ve kişilerde yangın çıkarma isteği uyandırır. Bu durum, birçok kez istekli ve bilinçli şekilde yangın çıkarma durumu olarak açıklanabiliyor. Genellikle merak ve ilgi, yangın çıkarmaya neden oluyor. Piromani hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülüyor. Piromani hastası olan kişiler yangın çıkarmaya istek duyar ve genellikle yangın çıkardıktan sonra mutlu olup haz duyarlar. Sonrasında üzüntü ya da pişmanlık duymazlar. Piromani hastaları agresiftir ve sürekli bir baskı altında hissettikleri için bu onların yangın çıkarma dürtüsünü tetikler."