İBB'den alınıp Vakıflar'a devredilen Galata Kulesi müze oluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu projesini anlattı. Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirilen Galata Kulesi'ne ilişkin "İhalesi tamamlandı. Restorasyon çalışmaları başladı. 15 Eylül'de hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi'nin müze olarak açılacağını söyleyen Bakan Ersoy, içindeki tüm kafeteryaların da kapatılacağını belirtti.

'Galata Kulesi bir yönlendirme merkezi haline gelecek'

Kulenin yeni formuna ilişkin bilgi veren Ersoy, terasa asansörle çıkılacağını, inerken ise merdiven kullanılacağını belirterek "İstanbul’un tarihi ve arkeolojik değerlerine bakarak, müzede bilgiler alacaksınız. Galata Kulesi bir yönlendirme merkezi haline gelecek. Kulenin içindeki restoran, kafe ne olacak diyorsanız? Etraf restoran, cafe dolu. Biz oradan para kazanmak zorunda değiliz. Biz orada cazibe noktasını turist çeker halde kullanarak, içine modern bir müze kuruyoruz. Dijital etkinlikler olacak içinde. Biz İstanbul’un diğer cazibe noktalarına turisti yönlendirmeliyiz. Para kazanma işini turist yapabilir" dedi.

'AKM'nin inşaatını yıl sonuna kadar bitiriyoruz'

Ersoy, AKM inşaatının yıl sonuna kadar bitirileceğini ifade etti.

AKM hakkındaki projeleri açıklayan Ersoy içerisinde bir büyük, bir de küçük salon olacağını ve küçük salonun 800 kişilik olacağını söyledi.

"Kısa metrajlı filmlerin desteklenmesi amacıyla tiyatro, güzel sanatlar, opera bale ve sinema burada hayat bulacak" diyen Ersoy, AKM'nin arka tarafına ise bir 'kültür sokağı' yapılacağını belirtti:

"Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak. Bütün bunları da yıl sonuna kadar inşaatını bitirerek, hayata geçirmiş olacağız. Sokağı yıl sonuna kadar açacağız. Salonu da yetiştirmeye çalışırız. Muhtemelen yetiştiririz diye düşünüyorum."

' Dünyanın en yüksek teknolojisinin kullanıldığı bir sahne olacak'

Ersoy, AKM'de yer alan büyük salonda gelişmiş teknoloji kullanılacağını söyleyerek, "Sahne teknolojisi dünyada olmayan bir yer. Dünyanın en yüksek teknolojisinin kullanıldığı bir sahne olacak. Atatürk Kültür Merkezi, sadece bir bina değil. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinin olduğu ülkelerdeki gibi merkez içinde bir konsept birim oluşturuluyor. Yönetmeliği farklı yapılıyor, personeli farklı seçiliyor. Beyoğlu Kültür Yolu’nun yönetimini burada oluşturduğumuz komisyona bırakacağız. Beyoğlu Kültür Yolu’ndaki aktiviteleri bu komisyon üzerinden yöneteceğiz. İçinde sanatçıların, sanat yöneticilerinin olduğu bir komisyon oluşturuyoruz. Bunu bir platform haline getiriyoruz. Herkes bu platforma dahil olmak istiyor. Beyoğlu Kültür Yolu çok daha içi dolu bir çekim merkezi haline gelecek. Burada kültürel faaliyet gösteren herkesin Beyoğlu Kültür Yolu Projesi dahilinde tanıtımı yapılacak ve uygulamanın parçası haline gelecek" diye konuştu.

'Düşük maliyetle bu sahneleri kullandıracağız'

Ersoy, Beyoğlu’nda Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’ni geçen ay hizmete açtıklarını ve Devlet Tiyatroları’nın burada oyun sahneleyeceklerini söyledi. Sahnenin haftanın belirli günlerinde özel tiyatrolara kiralanacağını belirten Ersoy, tahsis bedelinin cüzi olacağını duyurdu. “Devlet Tiyatrolarına bağlı yeni tiyatro sahnelerinin bir çoğunda bu sisteme geçiyoruz. Her yıl sayısını da ciddi bir şekilde artıracağız. Özel tiyatroların en büyük sorunu sahne bulmak, sahne maliyetlerini biz Bakanlık olarak üstlenmiş olacağız. Onları sübvanse etmiş olacağız ve düşük maliyetle bu sahneleri kullandıracağız” diyen Ersoy, kültür merkezinin üst katındaki salonu da düşük bedellerle galerilere kullandıracaklarını ifade etti.

'Atlas Sineması'nın binasını A'dan Z'ye restore ediyoruz'

Emek Sineması’nda da Devlet Tiyatroları’nın oyun sahneleyeceğini kaydeden Ersoy şöyle devam etti:

“Atlas Pasajı’na geliyoruz. Atlas Sineması’nın olduğu binayı A’dan Z’ye restore ediyoruz. Eylül sonuna kadar tamamlayacağız. Yoğun bir şekilde orada çalışmaya devam ediyoruz. Eylül sonundan itibaren hizmete girecek. Türkiye’nin ilk sinema müzesini yapıyoruz. 470 koltuklu bir sinemamız var. Eylül itibarıyla Beyoğlu’na kırmızı halı atmaya başlıyoruz. Yeşilçam’ın bütün yeni filmlerinin galalarını orada yapacağız. İçinde nefis bir fuaye alanı var ve üst katta da çok amaçlı bir salon yarattık. Diğer günlerde biz burayı özel galerilerin kullanımına açacağız. Galerileri yaşatmak istiyoruz. Onlara da çok ucuz olarak kullandıracağız.”

'Caminin altında da bir kültür merkezi açıyoruz'

Mısır Apartmanı’nda bulunan Mehmet Akif Ersoy‘un evini de restore ettikleri bilgisini veren Bakan Ersoy, “Mehmet Akif Ersoy‘un evini, vefat yıl dönümü 27 Aralık’a yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene onu da hizmete alıyoruz. Kültür yolu üzerinde Taksim Camisi var. Vakıflar Genel Müdürlüğünce devam eden bir inşaat var ve bir hayırseverimizin yaptırdığı bir cami. Caminin altında da bir kültür merkezi açıyoruz. İslam eserlerinin sergilendiği bir kültür merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.