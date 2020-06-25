Didim'de 130 adet tarihi sikke ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Çamlık Mahallesi Küme Evleri mevkiinde S.T. isimli şahsın kalmış olduğu baraka ve müştemilatına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 130 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikkeler ve tarihi eser niteliğinde parçalar, daralı 0.62 ve 0.61 gram olmak üzere 2 fişek ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.