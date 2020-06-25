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    Andrey Karlov.Tilda

    Karlov suikastı sanığı Kötüce, kullandığını inkar ettiği ByLock'u başka mahkemede itiraf etmiş

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006251042323749-karlov-suikasti-sanigi-kotuce-kullandigini-inkar-ettigi-bylocku-baska-mahkemede-itiraf-etmis/

    Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasının duruşmasında, önceki celselerde ByLock kullanmadığını savunan eski BTK çalışanı Hüseyin Kötüce'nin, eşinin yargılandığı mahkemede verdiği 'ByLock'u örgüt abilerinin yüklediği ve bir süre kullandığına dair' beyanı dava dosyasına girdi. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya devam edildi.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklarla cezaevlerinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

    Sanık eski istihbarat görevlisi Vehbi Kürşad Akalın, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığını ve dosyasının bu mahkeme dosyasıyla birleştirildiğini belirtti.

    Koronavirüs salgını sebebiyle avukatıyla görüşemediklerini ifade eden Akalın, "Mahkemece makul süre verilirse, esasa ilişkin savunmamızı daha sonra yapmak istiyoruz" diye konuştu.

    Sanık Ramazan Yücel de salgından dolayı avukat görüşmesi yapamadığını belirterek, bu sebeple esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre talep etti. Yücel, 46 aydır tutuklu olduğunu gerekçe göstererek tahliyesini istedi.

    'Türk milleti adına karar vermiyorsunuz, bunların hepsinin hesabı sorulur'

    Esasa ilişkin savunma yapması için söz verilen sanık Hayreddin Aydınbaş da daha önce 7 sayfalık bir savunma verdiğini, bunun dışında bir şey söylemeyeceğini belirtti.

    Savunmasında, üzerine atılı suçlamalara değinmeyen Aydınbaş, iddianameye, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ve mahkemeye yönelik eleştirilerde bulundu.

    Andrey Karlov
    © AA /
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    "Türk milleti adına karar vermiyorsunuz. Bunların hepsinin hesabı sorulur. Yapılan bir kötülük varsa bunun hesabı mutlaka verilir. Hükümleriniz beni bağlamayacak" ifadelerini kullanan Aydınbaş, "Sizi hukuka davet ediyorum. Bu hukuksuzluğun neresinden dönerseniz kârdır" şeklinde konuştu.

    Aydınbaş, mütalaada geçen "Büyükelçi Karlov'a suikast kararının alınmasından sonra örgüt yöneticisi Şerif Ali Tekalan'ın talimatı doğrultusunda sergi organizasyonu konusunda çalıştığı, ByLock kullandığı, FETÖ içerisinde 'Selim' kod ismiyle faaliyet yürüttüğü" şeklindeki isnatlara da değinmedi.

    Sanıklar Ahmet Kılıçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ayşe Söğüt de esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu.

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    Sanık Hüseyin Kötüce de celse arasında avukatıyla görüşme imkanının olmadığını bu yüzden savunmasını ileri bir tarihte yapmak istediğini dile getirdi.

    Mahkeme Başkanı, Kötüce'nin 14 Haziran 2017'de eşi Halide Gül Kötüce'nin yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık sıfatıyla verdiği, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) 2013'te işe başladım. O dönem FETÖ bağlantım vardı. Eşim üzerine görünen telefonu ben kullanıyordum. Abiler ByLock programını telefonuma yüklediler. 1-2 ay kullandım. Eşim ByLock kullanmamıştır. O telefon bana aittir" beyanını hatırlattı.

    Andrey Karlov
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    Kötüce, beyanı şu an kabul etmediğini, avukatıyla esasa ilişkin savunma yaptığı sırada açıklayacağını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Bu beyanla eşiniz beraat etmiş. Yalan tanıklık mı yaptınız?" karşılığını verdi.

    FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında yer aldığı ve 'Yusuf' kod adını kullandığı iddia edilen Kötüce, önceki savunmalarında cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söylemişti.

    Kötüce, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, iddianamede geçen IP adresinin 'mor beyin' IP'si olduğunu ileri sürmüştü. ByLock programını cezaevine girdikten sonra duyduğunu savunan Kötüce, FETÖ üyesi olmadığını söylemişti. Gözaltındayken Karlov suikastına ilişkin bilgi veren Kötüce, mahkeme huzurunda bilgileri inkar edip, sorgu sırasında kendisine ezberletilen bir senaryoyu uydurduğunu öne sürmüştü.

    Sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre tanıyan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Vehbi Kürşad Akalın, Şahin Söğüt, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz'ın tahliye taleplerini reddederek mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşmaya 4 Eylül'de devam edilecek.

    Etiketler:
    Ayşe Söğüt, Şahin Söğüt, Salih Yılmaz, Hayreddin Aydınbaş, Salgın, Koronavirüs, Vehbi Kürşad Akalın, devlet başkanına suikast girişimine karışmak, Erdoğan'a suikast timi davası, Maduro'ya suikast girişimi, Erdoğan'a suikast davası, Büyükelçi suikasti, suikast hücreleri, Suikast girişimi, Kennedy suikasti, Karlov suikasti, Suikast
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