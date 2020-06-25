Antalya Baro Başkanı Balkan, Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

Baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyen 60'a yakın baro başkanının şehre girmeleri engellenmiş ve grupla polis arasında arbede yaşanmıştı.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, 19 Haziran'da Eskişehir yolu üzerindeki şantiyede polis barikatları arasında 26 saat bekletilen baro başkanlarının yaşadığı mağduriyetle ilgili şikayetçi oldu.

Balkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve alanda görevli kolluk görevlileri halkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları, işkence ve kötü muamelede bulundukları' gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sundu.

'Anayasal ve demokratik hakkımızı kullanmak istedik'

Anayasal hak olan toplantı ve yürüyüş özgürlüklerinin engellendiğini ve kendilerine karşı suç işlendiğini belirten Balkan, şunları söyledi:

"Biz Anayasal ve demokratik hakkımızı kullanmak istedik. Şiddet içermeyen, barışçıl toplantı ve yürüyüş hakkımızı kullanmak istedik. Ama fiilen engellendiğimiz gibi en temel insani gereksinmelerimizi karşılamaktan uzak bir ortamla karşılaştık. Bizi dış dünyadan izole ettiler. Hiçbir şekilde, hiçbir hakkımızı kullanmamıza izin vermediler. Fiilen gözaltına aldılar. ‘Ya yolu açın ya da bizi gözaltına alın’ dedik, yolu açmadılar."

'Soruşturma yapılması istemiyle suç duyurusunda bulunduk'

"Bunun anayasal ve yasal suç olduğunu birçok kez dile getirmemize karşın asla bizi dinlemediler. ‘Gözaltında mıyız?’ diye sorduğumuzda, ‘Değilsiniz’ diyorlar. ‘O zaman niye burada tutuyorsunuz?’ diyoruz, ona da yanıt alamıyoruz. ‘Kimden, ne yönde talimat aldınız?’ diyoruz buna da yanıt yok. Belirttiğim gibi anayasal hakkımızı kullanmamız engellendi. İlgililer ve yetkililer yasaları çiğnedi. Birçok suç işlediler. Bunu elbette biz hukukçu kimliğimizle görmezden gelmemiz söz konusu değildi. Hukuki olarak haklarımızı arayacağız. Bize karşı işlenen suçlarla ilgili bir soruşturma yapılması istemiyle suç duyurusunda bulunduk. Hem İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü, hem Ankara Valiliği, hem de anayasaya, yasalara aykırı emri dinleyen ve bize karışı suç işleyen polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk."