Asker adaylarının koronavirüs testi kuyruğunda sosyal mesafeye uyulmadı

İstanbul Esenyurt'ta askere gidecek olan gençlerin Kovid-19 testine girmek için beklediği toplum sağlığı merkezi önünde kalabalık oluştu. Görevliler sık sık uyarıda bulunsa da asker adaylarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Esenyurt'ta askere gidecek gençler toplum sağlık merkezinde Kovid-19 testinden geçti.

Test yaptırmak için Esenyurt Sağlık Merkezi önünde toplanan gençlerin sırada beklerken sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Görevlilerin sık sık uyarılarda bulunurken, sırada bekleyen bir genç, "Askerlik muayenesi için geldik. Böyle olacağı belliydi. Virüsten korkuyor herkes. Bir önlem alınmalıydı" diye konuştu.