Ceren Damar'ın katilinin tehdit soruşturmasına takipsizlik: 'Konuşma sohbet niteliğinde'

Çankaya Üniversitesi’nde görevli akademisyen Ceren Damar’ı öldüren Hasan İsmail Hikmet’in babasıyla yaptığı görüşmelerde Mustafa Damar’a yönelik 'tehdit ve hakaretler' içeren ifadelerle ilgili başlatılan soruşturmada karar verildi. Konuşmaların 'sohbet' niteliğinde olduğunu söyleyen Mahkeme, takipsizlik kararı verdi.

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in, babası Ömer Hikmet ile cezaevindeki görüşmelerinde, başta ölen Şenel'in babası Mustafa Damar olmak üzere, mahkeme üyeleri ve birçok kişiye yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözleri ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayarak, baba ve oğul hakkında takipsizlik kararı verdi.

Kararda, kapalı görüş şeklindeki ziyarette taraflardan Ömer Hikmet’in “tamam ben anladım, dışarıdan zaten analarını s…keceğiz, g..tlerine düşmüş şey vb”, Hasan İsmail Hikmet’in “ya baba o adam yaşıyorsa senin sayende yaşıyor, sana dua etsin, o sana dua etsin, o yoksa onun g..tünü keserdim, bizim bir sürü şey var, ya dışarı çıkayım birkaç kişinin hesabını göreceğim, ben yeter ki şuradan çıkayım vb” şeklinde söylemleri üzerine Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca, ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu görüşmelerin bir örneğinin yargılamaya konu olay bakımından delil niteliğinde olabileceği gerekçesiyle davaya bakan mahkemeye gönderildiği hatırlatılan kararda şöyle denildi:

“Tüm dosya kapsamında olay günü şüphelilerin kapalı görüş sırasında sohbet ettikleri, mağduru tam olarak tespit edilemeyen tehdit içerikli söylemlerde bulundukları, bu söylemleri iletmek kastıyla hareket ettikleri yönünde herhangi bir delil bulunmadığı anlaşılmakla şüpheliler hakkında atılı tehdit suçundan kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, karar verildi.”

Ne olmuştu?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, geçen yıl 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, yargılandığı Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2020’de, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi. Taraflar, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.