Kastamonu Nasrullah Camii'nde 'badana' iddiasına açıklama: Özgün haliyle bırakılmıştır

Kastamonu Nasrullah Kadı Camii'nin orijinal süslemelerinin badana ile kapatıldığı ve yok edildiği iddiaları üzerine Kastamonu Diyanet Sen Şube Başkanı Bakır ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yalanlama açıklaması geldi.

Kastamonu kent merkezinde 1506 yılında yaptırılan Nasrullah Camii'nde, 2015 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. 2 yıl süren çalışmanın ardından cami yeniden ibadete açıldı. Ancak Kastamonu’nun önemli simgelerinden biri olan caminin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark sosyal medyada tepkilere neden oldu. Restorasyon sırasında cami içindeki süslemeler ve hatların birçoğunun kaybolduğu ileri sürüldü. Restorasyon sırasında caminin avulusundaki tarihi şadırvanın ise havuza dönüştürüldüğü iddia edildi.

'Tarihi dokusu meydana çıkarılarak restore edildi'

Kastamonu Diyanet Sen Şube Başkanı İrfan Bakır, caminin geçmişte birkaç defa restorasyon geçirdiğini ifade ederek, "Daha önce kaybolan hat yazıları, kaybolan tarihleri, sırayla kapatılmış olanlar bu restorasyonda ortaya çıkarıldı. Çok da güzel oldu. Çeşitli doğa olayları sonucunda cepheleri zarar görmüştür. Ancak 'badana yapılmış' gibi bir şey söz konusu değildir. Cami, bazı yerleri boyamaya bile gerek kalmadan tarihi dokusu meydana çıkarılarak restore edildi. Tabii şu an cami aslına döndüğü için ve aslını bizlere görsel olarak sunduğu için şimdiki hâli aslında 1506’da yapılan Nasrullah Camii'dir Vatandaş çok eski hâlini bilmediği için 'boya' yorumu yapabilir; ama tarihi camilerde boyadan ziyade orijinal görünüme döndürme işlemi yapılır" ifadelerini kullandı.

'Koruma kanunu kararı ile yapıldı'

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise yaptığı yazılı açıklamasında, Kastamonu Nasrullah Kadı Camii Şerifi Vakfı’na kayıtlı Nasrullah Kadı Camii’nde kapsamlı onarım çerçevesinde yapılan uygulama ile orijinal süslemelerin badana ile kapatıldığı hatta yok edildiği iddiasının sosyal medya üzerinde gerçeği yansıtmayan bir gündem olarak yer bulduğunun görüldüğünü söyledi. Ersoy, Nasrullah Kadı Camii’nin restorasyonunun, ilgili Koruma Kurulu’nun 17 Mart 2006 tarih ve 1378 sayılı kararı onaylanan restorasyon projesi ile 19.11.2015 tarih ve 2842 nolu kararı ile onaylanan restorasyon tadilat projesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ersoy, raspa çalışmaları sırasında, birbirinden farklı dönemlere ait kalem işi bezeme örneklerinin tespit edildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu durum, tarihi eser restorasyonlarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Birbirinden farklı dönemlere ait olan kalem işi bezemelerin tespit edilmesiyle birlikte İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mim. M. Baha Tanman’dan uzman görüşü alınarak mevcut duruma göre kalem işi bezemeye ilişkin restorasyon tadilat projesi hazırlanmış ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurulmuş ve onaylanmıştır.

İlgili Koruma Kurulu kararı doğrultusunda; iki dönem olarak tespit edilen kalem işlerinden öncelikli olarak ilk dönem kalem işi bezemeler ortaya çıkartılmış, eserin kent belleğindeki önemi de göz önünde bulundurularak ikinci döneme ait kalem işi bezemelerin bir kısmı dönem eki olarak kabul edilerek mihrap önündeki kubbenin tamamında ve diğer bir kubbede dilim şeklinde mevcut hali ile bırakılmıştır. Restorasyon kapsamında eserin içindeki tüm hatlar, konumları ne olursa olsun sadece temizlenmiş ve özgün haliyle bırakılmış olup, mevcut hiçbir hat yazısı kaldırılmamıştır."