Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi paylaşımla ilgili tutuklanan kişinin bir gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım nedeniyle tutuklanan Vedat M.'nin tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada cinsiyetçi saldırıda ve tehditte bulunan Vedat M. 16 Haziran’da tutuklanmış, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.Y. ise serbest bırakılmıştı.

Gazete Duvar’dan Deniz Tekin'in haberine göre, çıkarıldığı Sakarya 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nde “Suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Vedat M.’nin de tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Vedat M.’nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, tahliyesine karar vererek, hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Karar ile birlikte tahliye olan Vedat M. ev hapsinde kalacak.

Vedat M’nin avukatı müvekkilinin paylaşımının maksadını aştığını ancak hiçbir siyasi partiyi hedef almadığını belirtti. Avukat şu açıklamayı yaptı: “Tamamen o anda şehitler ile ilgili şehitler ile alakalı hakaret içerikli sözleri görmesi üzerine manevi duyguları kabardığından böyle bir paylaşımda bulunmuştur.”