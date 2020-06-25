Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Oyuncuların isminin belirtilmediği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklamahttps://t.co/EiAwXxovQ2— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 25, 2020
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