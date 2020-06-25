Kaş'ta yanan ormanlık alanın imara açıldığı iddialarına yalanlama

Kaş Belediyesi, geçen mayıs ayında Çukurbağ Yarımadası'nda çıkan yangından sonra yanan ormanlık alanın imara açıldığı yönünde basına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Alanın imara açılmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibari ile bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında haber olarak yer alan ve üzerinde algı operasyonu oluşturulmaya çalışılan Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı Bölgesi Doğal Sit Alanlarının 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yaptırılmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünce 09/07/2019 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan plan Eylül 2019 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Şu an askıda olan plan daha önce onaylanan itiraz süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu askıya çıkmıştır. Onaylanmış olan söz konusu plana ilişkin belediyemiz görüşlerini resmi yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirmiştir. Planın yapımı Antalya Büyükşehir Belediyesine onayı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Geçtiğimiz ay Çukurbağ Yarımadası'nda yanan bölge; Çevre Düzeni Planında 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' olarak tanımlanmıştır. Bu alan korunmaktadır, imara açılmamıştır."