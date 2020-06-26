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    Melih Gökçek

    Melih Gökçek: Mansur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006261042327000-melih-gokcek-mansur-yavas-hakkinda-8-suc-duyurusunda-bulunacagim/

    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hande Fırat'ın Gece Görüşü programına telefonla bağlanarak Ankapark ile ilgili çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Melih Gökçek ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

    Melih Gökçek'in CNN Türk'te yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

    -Ankapark meselesi pek çok TV’de gündeme geldi. Tek taraflı veriliyor. Mansur Yavaş hiçbir iş yapmazken mükemmel bir algı yönetimi yapıyor. Külliyen yalan. 4 sefer yazılı olarak Mansur Yavaş’a sormuşum. “Arkadaş kaç para sarf ettim ben?” Dinozorlara tanesine 8 milyon TL verdiğimi iddia ediyorsunuz. Bunun gerçeğine bakacak olursak 2 tane ihale yaptım. İhalelerin  toplamları 8 milyon civarında fakat müteahhit zamanında getirmediği için 2 milyon TL  ceza kesildi.  Bizim yapmış olduğumuz masraf 1 milyar 350 milyondur, 400 milyon dolar civarında bir paraya tekabül eder. Dinozorun tuttuğu miktar binde 4, Saygı Bey’de dahil olmak üzere dinozorlarla yatıyorlar kalkıyorlar. Bu dinozor parkı dünyadaki kapalı en büyük park. Park hurdaya dönmedi külliyen yalan. Oranın 3-4 yerinde hurda tarzından bir yer görüntülendi. Ankapark’ın yapım esnasında deposu vardır. Gitmiş o deponun içerisinden dinozor başı almış. 2 tane oyuncağı yan yatırmış, kendisi yapmış çekmiş araçlar helak oldu demişler. Oradaki gazeteci arkadaşlar kabul ediyorsa pazartesi o parkı gezelim. 

    -Mustafa Tuna tıpkı Mansur Yavaş gibi bu parka karşıydı. Geldiği andan itibaren ters davranmaya başladı.

    -Burayı biz açtığımız zaman 50 milyon dolar Avrupa’ya Kuzey ülkelerine Arap ülkelerine reklam vereceğiz ve bu sayede Ankara tanınmış olacak dedik.  Özellikle otopark yaptım güneş enerjisi alıyor. Bu sayede Ankapark’ın bütün enerji ihtiyacı karşılanacak. Arkasından sırf orası yaşamasın diye. 3 defa ihaleye çıktı. Mustafa Tuna da yaptı Mansur Yavaş da.

    -Belediye yardımcı olacak. Reklamına yardımcı olacak. Belediyenin gayesi oranın yaşaması değil oranın ölmesi.

    Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

    -Mansur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım. Mansur Bey şu anda Beypazarı’nda yaptığı bir binası var. O kadar enteresan bir olay ki. Sadece başlığın söyleyeyim. Beypazarı belediyesinden bir kentsel dönüşüm geçiyor, Sayın Mansur Yavaş arazisi de bu kentsel dönüşümün karşısında. Beypazarı’nın dışında yani. Beypazarı belediyesinden çıkan kararda da Mansur Yavaş ile ilgili hiç karar yok ama imar müdürü nasılsa büyükşehir belediyesine gönderirken bu belgeyi tutuyor bunun içerisine 1908 ve 1909 denilen parselleri ilave ediyor. Bu Beypazarı belediyesinden çıkan karar da yok ki. İşlemler bugüne kadar devam ediyor. 2 tane planda olmamasına rağmen imar müdürü sakin Beypazarı meclisinden geçmiş gibi büyükşehir belediye meclisine gönderiyor. Bundan büyük bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Suç duyurusu, Ankara, Mansur Yavaş, Melih Gökçek
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