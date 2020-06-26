İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Erdoğan 2023'te seçilemeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Sayın Erdoğan hep kendi partisinin 10 puan önünde yer alırdı. Sayın Erdoğan 2023’de seçilemeyecek" iddiasında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV canlı yayında Elif Çakır, Taha Akyol ve İbrahim Kahveci’nin sorularını yanıtladı.

ANKA'nın aktardığına göre, yeni sistemle her şeyin kötüye gittiğini söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemindeki perspektifiyle hareket ettiğini kaydetti.

Akşener, şöyle konuştu:

"Erdoğan hala maalesef İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı perspektifinden bakıyor. Kimse Belediye Başkanlığı'nı küçümsediğimi düşünmesin. Sayın Erdoğan hep kendi partisinin 10 puan önünde yer alırdı. Sayın Erdoğan 2023’de seçilemeyecek.

Belediyeler vatandaşa hizmet için, şehrin problemlerini çözmek için seçilirler, devlet organizasyonu içinde bir kurumdur, borçlanma hakları vardır ama o şehrin ekonomisini düzeltmek, tarımını geliştirmek gibi bir görevleri yoktur. İstanbul’un güvenliğinden Belediye Başkanı sorumlu değildir, üniversitelerden de sorumlu değildir.

Erdoğan’ın 'kolay' diye bir kavramı vardır. Bu belediyecilik anlayışından geliyor. Kemal Derviş’in ekonomik istikrar programına uyuldu, bunun peşinden ekonomik kalkınma programı devreye girmeliydi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin esas sebebi şu, 2013’den sonra AK Parti aşağı doğru inmeye başladı. Sayın Erdoğan’ın temel sorunu şu, hep başkaları suçludur. Bir sistemi suçladı. Bu sistem parlamenter sistem.

O bariyer indi ve bütün her şey Sayın Erdoğan’ın iki dudağının arasında. Erdoğan hep AK Parti’den 10 puan yüksek olurdu şimdi eşitlendi. Sayın Erdoğan 2023’de seçilemeyecek."