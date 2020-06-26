HDP Eş Genel Başkanı: PKK’yla hiçbir ilişkimiz yok, hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle mesafe koyun çağrısı temelsiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TV5’te konuk olduğu programda 'PKK'ya mesafe koyma' konusunda şunları söyledi:

“‘Bir ilişki var sayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konulması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki, hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle mesafe koyun çağrısı o kadar temelsiz ki. Hiçbir ilişkimiz yok. Bu kadar net söylüyoruz. Olamaz da. ‘HDP, PKK’nın uzantısı’ diyorlarsa demek ki 6 milyon insan da PKK’ya oy veriyor. Peki o zaman onlar terörist mi olacak? Biz siyasi partiyiz.”