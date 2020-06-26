1.5 yaşındaki Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında üvey babasının da olduğu 4 kişi tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında üvey babasının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Samsun'da geçen yıl kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğu belirlenirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden üvey babaanne Hacer Kurnaz, 'bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne neden olma', üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan S. ve Mesut Y. de 'fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' iddiasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Vezirköprü'nün Alancık mahallesindeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti.

Kaybolduğu yere yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Ecrin'in üvey babaannesi Hacer Kurnaz, üvey amcası Özkan Kurnaz, üvey babası Deniz Kurnaz ile Hasan S, Mesut Y. ve H.Ö. 3 gün önce jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.