İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere 'internet kafe' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine, 'İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri' konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek. İnternet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.