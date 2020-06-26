Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 10.21 sıralarında Manisa'nın Saruhan ilçesinde 9.29 kilometre derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD: şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır
Açıklamada, “Geçmiş olsun Manisa. Saruhanlı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Hasara yönelik tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” İfadeleri de kullanıldı.
Geçmiş olsun Manisa.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 26, 2020
Saruhanlı ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Hasara yönelik tarama çalışmaları devam etmektedir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Çevre illerde de hissedildi
Deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.
Yaklaşık 15 saniye süren deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.
Soylu: Taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5,5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun..
Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 26, 2020
Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir.
Kırsal taramalar devam etmektedir.
Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.
Geçmiş olsun
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