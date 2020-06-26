Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde

Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir.

Kırsal taramalar devam etmektedir.



Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.



Geçmiş olsun